Ecco cosa ci attende nel giorno di Capodanno, dopo l’allarme lanciato dal Noaa sull’arrivo di una tempesta magnetica.

La Noaa lancia l’allarme: in arrivo la tempesta magnetica di Capodanno

L’Agenzia Americana per l’Atmosfera e degli Oceani, denominata Noaa, ha diffuso un’allerta per una possibile tempesta magnetica di classe G1 che potrebbe colpire il nostro pianeta proprio nel giorno di Capodanno 2018. Secondo il bollettino dell’Agenzia sarebbe in arrivo uno sciame di particelle espulse dal Sole che dovrebbe incontrare il campo magnetico della Terra, l’1 gennaio. Una tempesta giudicata mite, ma che si preannuncia spettacolare con aurore polari che abbaglieranno i paesaggi artici e che genereranno effetti cromatici suggestivi.

In una scala da uno a cinque che misura l’intensità, la tempesta magnetica attesa per Capodanno sarà dell’intensità minima, come ha avuto modo di spiegare all’Ansa il docente di Meteorologia dello Spazio all’Università di Trieste, Mauro Messerotti secondo il quale ‘il Sole si sta avvicinando al minimo del ciclo di 11 anni che caratterizza la sua attività’. [….]