Ecco in cosa consiste il Bonus Assunzioni Sud, chi può accedere agli sgravi e come presentare la domanda all’Inps.

Lavoro, Bonus assunzioni Sud: come funziona e come presentare la domanda

Il Bonus assunzioni Sud per incentivare il lavoro, conosciuto anche col nome di Bonus Sud non è altro che un pacchetto di incentivi riconosciuti ai datori di lavoro la cui sede principale è collocata nelle Regioni meno sviluppate per le assunzioni tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 a tempo indeterminato o effettuate mediante contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo venne introdotto per l’anno 2017, ma ha subito una proroga al 2018. Il pacchetto di incentivi viene interamente gestito dall’Inps e concerne uno sgravio contributivo riconosciuto a chi assume ed è pari al 100% per il primo anno e al 50% per il secondo anno. In tal senso è opportuno fare una distinzione tra sede di lavoro e sede legale dell’azienda. Per poter richiedere il bonus occorre, come abbiamo detto in precedenza, che la sede di lavoro sia stabilita in determinate regioni.

O nelle tre regioni di transizione (Abruzzo, Sardegna e Molise) o nelle cinque regioni meno sviluppate, che sono Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania. Qualora la sede dell’azienda richiedente fosse in un’altra regione, ma la prestazione di lavoro viene svolta in una delle regioni sopra indicate, si potrà effettuare una richiesta specifica. Sarà l’Inps a procedere o negare l’incentivo valutando la sussistenza dei requisiti. Nella pagina successiva potrete leggere i requisiti per accedere allo sgravio. [….]