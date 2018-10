L’Europa boccia il Def dell’Italia: “Preoccupazione per il deficit”

L’Unione Europea risponde all’Italia sul Def: sotto accusa il deficit del paese nel periodo 2019-2021

Tegola per l’Italia: l’Europa, in data venerdì 5 ottobre 2018, ha bocciato il Def presentato dal governo italiano, frenando dunque i piani della stessa nazione: in una lettera inviata al Ministro dell’economia Giovanni Tria, i commissari dell’Unione Europea Dombrovskis e Moscovici hanno giudicato “insufficiente” il documento di economia e finanza dell’Italia.

Nella nota gli esponenti Ue parlano di “forte preoccupazione” per alcune misure contenute nel documento del paese. In particolare si fa riferimento alle previsioni di deficit dell’Italia per il periodo 2019-21, con sotto la lente dei dati che “deviano dal percorso di convergenza annunciato in precedenza“. Ma cosa contiene il documento del Def?

Il Def anticipa la legge di bilancio e contiene indicazioni specifiche sui singoli provvedimenti. Alcuni dei quali sono stati già annunciati: in particolare, hanno fatto sapere Lega e Movimento 5 Stelle, la manovra prevista è di 20 miliardi di euro. 10 per il reddito di cittadinanza, 8 per modificare la legge Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Secondo il Def il rapporto deficit/pil sarà del 2.4% nel 2019 e scenderà poi al 2.1% nel 2020 e all’1.8% nel 2021.

Nel Governo, però, ci sono voci contrastanti a proposito delle cifre per le misure contenute nel Def: secondo il ministero dell’interno Matteo Salvini, intervistato da “Radio Anch’io”, i miliardi disponibili per reddito di cittadinanza e modifica della legge Fornero saranno 16. 7-8 per quest’ultima misura e 8 – non 10 – per il reddito di cittadinanza.

