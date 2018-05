Segui in diretta l’estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 22 maggio 2018: info, numeri e combinazion vincente con quote e vincite

Lotto, estrazione di oggi martedì 22 maggio 2018, quote e combinazione Superenalotto – Benvenuti all’ennesimo appuntamento con la fortuna. Seguiremo in diretta questa prima estrazione della settimana a partire dalle ore 20:00 per rendere disponibili dopo una decina di minuti i numeri vincenti del Lotto e 10eLotto e la combinazione del Superenalotto. Per conoscere sempre su questa pagina le quote e vincite compreso il SuperStar, sarà necessario attendere intorno alle 20:40.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO 22 MAGGIO 2018

12 13 19 37 62 72 JOLLY 40 SUPERSTAR 54

QUOTE SUPERENALOTTO

nessuno “punti 6” –

nessuno “punti 5+1” –

5 “punti 5” 33.094,73 €

628 “punti 4” 276,61 €

24.041 “punti 3” 21,31 €

358.384 “punti 2” 5,00 €

QUOTE SUPERSTAR

nessuno “6 stella” –

nessuno “5+ stella” –

nessuno “5 stella” –

2 “4 stella” 27.661,00 €

123 “3 stella” 2.131,00 €

1.694 “2 stella” 100,00 €

10.459 “1 stella” 10,00 €

20.614 “0 stella” 5,00 €

NUMERI VINCENTI 10 E LOTTO SERALE 22 MAGGIO 2018

4 9 12 13 15 21 24 25 29 31 32 33 36 46 50 53 55 72 84 87 NUMERO ORO 84 DOPPIO ORO 84 31

ESTRAZIONE DEL LOTTO 22 MAGGIO 2018: NUMERI ESTRATTI

BARI 84 31 36 6 79

CAGLIARI 55 72 33 80 4

FIRENZE 31 4 12 25 5

GENOVA 25 13 46 6 70

MILANO 21 55 50 85 29

NAPOLI 15 32 23 28 82

PALERMO 36 21 53 73 45

ROMA 9 87 10 55 61

TORINO 53 24 36 67 51

VENEZIA 29 33 48 14 11

NAZIONALE 41 75 67 86 65

Estrazione Lotto oggi, martedì 22 maggio 2018: statistiche – NUMERI RITARDATARI: il 60 a Milano è assente da 117 turni, l’82 a Firenze non esce da 114 concorsi, l’87 sulla ruota Nazionale manca da 103 estrazioni. NUMERI FREQUENTI: l’11 a Venezia è uscito 20 volte, il 79 a Firenze e l’89 a Venezia sono stati estratti per 18 turni.

Estrazione Superenalotto oggi, martedì 22 maggio 2018: il jackpot in palio stasera è pari a 37.500.000 €, l’ultimo “6” è stato centrato il 17 aprile 2018 a Caltanissetta è ha fruttato una vincita di circa 130.200.000 €, il quinto premio più alto assegnato nella storia di questa lotteria. […]