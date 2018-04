DIRETTA / Maratona di Roma 2018 live: attacco decisivo | Risultati, blocco auto e percorso domenica 8 aprile | Orario tv e info trasporti

Domenica 8 aprile 2018 si disputa la 24a edizione della Maratona di Roma: info blocco auto e trasporti. Favoriti gli africani. Cronaca testuale

10:35 Attacco decisivo in vetta: Birech e Abdi si staccano e ora sono in due a giocarsi la vittoria finale! Nel femminile Tusa precede Cherop di 32 secondi.

10:10 Mwangi e Cheruiyot sono i due battistrada nel gruppo di testa della gara maschile. A seguire Akopesha, Birech, Kipsaat, Kangogo, Gebru, Gonfa e Abdi. Nella gara femminile ora è in testa l’etiope Tusa

09:30 Un gruppo di circa 10 persone è in testa alla gara maschile. In quella femminile in testa la keniana Sharon Jemutai.

08:54 Partita la terza onda

08:47 Partita la seconda onda

08:44 Inizia ufficialmente la Maratona di Roma 2018 con la partenza della prima onda

Oggi, domenica 8 aprile 2018, si terrà la 24a edizione della Maratona di Roma. Gli iscritti alla Maratona sono 14mila, provenienti da 131 Nazioni diversi, i quali si cimenteranno in un percorso, lungo 42 chilometri, che attraversa alcuni tra i luoghi più suggestivi di Roma. La partenza vedrà tre tranche di atleti: la prima è prevista alle 8.40, la seconda alle 8.45 e la terza alle 8.52. Il tempo limite per essere classificati è di arrivare al traguardo entro 7 ore e 30 minuti. La corsa vede partenza e arrivo ai Fori Imperiali e percorso lungo Circo Massimo, Piramide, Ostiense, Garbatella, San Paolo, Testaccio,Trastevere, San Pietro, Prati, Foro Italico, Flaminio, lungotevere, campi sportivi e viceversa. La Maratona di Roma 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Raisport dalle 8:30 alle 12 con telecronaca di Franco Bragagna, su questa pagina potete seguire la cronaca live in diretta. Il via sarà dato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al presidente della Maratona di Roma Enrico Castrucci. Quest’anno i favoriti sono il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech e gli etiopi Dejene Debela Gonfa e Birhanu Gedefa Chimdesa.

Durante la gara, 7 linee di bus e tram saranno sospese: 2 (dalle 8.50 alle 14.50), 40 (8-17), 53 (8.45-16.50), 64 (8-13), 70 (7.55-17), 280 (8-14), 628 (8.30-17), 9 saranno deviate, 47 limitate. Come comunicato dal sito di Roma Capitale, i trasporti pubblici non saranno gratis quest’anno. Dalle 5,30 a cessate esigenze sarà chiusa la fermata Colosseo della metro B.

