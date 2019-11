METEO – Il MALTEMPO manda in piena i corsi d’acqua di FIUMICINO e spaventa le autorità, 7 evacuati

[multipage]

Novembre da record

Questo novembre rischia di divenire il novembre dei record nel nostro Paese. Si è visto rarissime volte in passato e ancor di più in tempi recenti che un mese, sia pur esso autunnale, presentasse al giorno 24 ancora 0 rimonte anticicloniche sul Mediterraneo. Fin dagli inizi di questo mese infatti, si è vissuta una situazione meteo di estrema dinamicità, con il passaggio di numerose perturbazioni atlantiche che hanno interessato frequentemente il nostro stivale.

Maltempo spesso dannoso, fortunatamente poche le vittime

Nel corso di questo mese le ondate di maltempo non solo sono state frequenti, ma hanno apportato anche numerosi danni e disagi alla viabilità e agli edifici. Frane e smottamenti sono stati caratteristici di questo novembre, ma anche l’alta marea a Venezia che ha raggiunto l’incredibile valore di 187 centimetri (un record secondo solo a quello del novembre 1966) ha apportato danni strutturali milionari alla basilica di San Marco.

Anche questa volta l’instabilità ha colpito duramente principalmente il nord-ovest

Anche l’attuale perturbazione, che nel corso delle passate ore si era insediata nel bacino del Mediterraneo innescando una ciclogenesi sul Golfo del Leone e che si sta lentamente spostando verso sud-est puntando il basso Tirreno, non è passata inosservata, anzi. Purtroppo sono stati ancora ingenti i danni a causa di pesanti allagamenti e di frane e smottamenti che hanno causato tra l’altro anche il cedimento di un tratto autostradale della A6 poco distante da Savona.

Criticità anche in Calabria, riunita l’unità di crisi a Vibo Valentia

Il nord-ovest tuttavia non è l’unico settore italiano ad essere interessato da questa ondata di intenso maltempo: con il lento spostamento del minimo verso meridione, l’instabilità si è infatti estesa anche ai settori meridionali, colpendo duramente la Calabria. Nel corso di questa mattina si sono riscontrati veri e propri nubifragi che hanno apportato un accumulo di pioggia al suolo davvero elevato se rapportato al tempo con cui esso si è registrato. A Vibo Valentia si è dovuta riunire l’unità di crisi per far fronte ai pesanti allagamenti che hanno interessato non solo il capoluogo, ma anche la provincia.

Problemi anche in centro Italia, 7 persone evacuate a Fiumicino

Il maltempo ha interessato nel corso di questa nottata anche i settori centrali tirrenici. Per la verità i fenomeni non sono risultati neanche così intensi, ma i forti venti, uniti anche alle forti mareggiate hanno ostacolato non poco il deflusso dell’acqua dei fiumi in mare. A Fiumicino in particolare, località sita in provincia di Roma, dove il sorvegliato speciale resta il fiume Arrone e dove sono state evacuate 7 persone poiché le loro abitazioni risultano allagate a causa degli alti livelli idrometrici. Il maltempo ha già da questa mattina allentato la morsa sul romano, ma i mari mossi continuano a contribuire a tenere alti i livelli dei fiumi.

[/multipage]