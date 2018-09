Migranti, iniziano i rimpatri dei tunisini approdati sulle coste siciliane sabato 15/09: torneranno a casa con dei voli charter

Migranti, lunedì il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati a Lampedusa

Andata e ritorno in poche ore per i 184 migranti tunisini sbarcati sabato 15 settembre a Lampedusa: da domani, lunedì 17/09/2018, gli immigrati africani che da quasi due giorni sono in standby in Sicilia saranno rimpatriati in Tunisia con (come di consueto) dei voli charter.

Lo fa sapere il Viminale, il quale comunica che nell’ambito dell’accordo in vigore con la Tunisia, che prevede procedure semplificate per il rimpatrio dei cittadini sbarcati sulle coste siciliane, i quasi 200 migranti torneranno nella loro patria entro una settimana. Lo faranno però a scaglioni, con i primi 40 che partiranno lunedì e gli altri 40 giovedì 20 settembre. Il tutto come proseguimento della linea voluta dal neo ministro degli interni italiano Matteo Salvini, il quale nonostante critiche e polemiche prosegue sulla sua politica di “non tolleranza” sui migranti.

Gli africani torneranno in Tunisia con le procedure standard: saranno intervistati dal console di Tunisi a Palermo o da suoi rappresentanti e, una volta verificata l’identità, ciascuno di loro sarà scortato da due agenti di polizia.