Salvini conferma il “no” agli sbarchi in Italia: problemi con altre due navi tedesche con bandiera olandese. Nuovo caso Aquarius?

Migranti, Salvini respinge altre due ong di profughi: “Pacchia finita” | Aquarius sbarcata a Valencia

Prosegue l’offensiva di Matteo Salvini contro le navi ong che periodicamente trasportano migranti africani sulle coste meridionali italiane: il neo ministro dell’interno, nelle scorse ore, ha fatto sapere che le due imbarcazioni tedesche (e con bandiera olandese) che sono al momento dirette verso l’Italia non sbarcheranno nè in Sicilia, nè in Sardegna nè in nessun altro porto del Bel Paese.

“La pacchia è finita, non sbarcheranno in Italia” è quanto dichiarato ancora una volta da Salvini, proprio come per la nota vicenda Aquarius e rimanendo coerente con quanto aveva intenzione di fare sia in campagna elettorale che fin dai primi istanti di insediamento a capo dello stato. Lo spalleggia poi il ministro dei trasporti Danilo Toninelli: “L’Olanda faccia rientrare le sue navi, violano il codice di condotta e non hanno personale adeguato“.

Non si è fatta attendere molto la replica delle Ong e della rappresentanza olandese in Unione Europea: da Amsterdam hanno giudicato “fascista” questo modo di agire da parte dell’Italia e che “non si tratta di Ong olandesi, né di imbarcazioni registrate in Olanda. Anche il governo dei Paesi Bassi è preoccupato per l’attività delle Ong nell’area di ricerca e salvataggio libica, in violazione del codice di condotta. Facendo così sono strumentalizzate dal cinico modello dei trafficanti di esseri umani libici“. In vista un nuovo caso Aquarius? Intanto si lavora a una stretta sulle Ong, con queste ultime che lamentano il fatto che si stia facendo di tutto per eliminarle. […]