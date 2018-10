Il Pm10 supera i limiti della legge a Milano: ecco tutti i provvedimenti per ridurre lo smog

Blocco auto Milano: stop motori diesel Euro 4 e limitazione termosifoni – Pm10 fuori legge

Torna l’incubo smog a Milano. Il Pm10 ha infatti sforato i limiti di legge e il comune del capoluogo lombardo ha emesso una serie di provvedimenti per limitare i danni: in qualità di misura prevista dal “Protocollo Aria”, da martedì 23 ottobre 2018 entrerà in vigore il blocco in città per i veicoli a motore diesel Euro 4, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 18.30. E non è finita.

Il secondo e importante provvedimento antismog a Milano prevede che la temperatura massima dei termosifoni nelle case, nelle aziende e negli esercizi commerciali sia di 19°C. Vietato anche l’utilizzo di riscaldamenti a legna non efficienti. C’è però qualcuno non proprio d’accordo con questi provvedimenti.

Raffaele Cattaneo, assessore regionale all’ambiente, ha parlato così del blocco ai motori diesel e degli altri divieti: “Se avessi gli strumenti avrei impedito questo blocco, ma con i provvedimenti attuali non c’è margine di discrezionalità. Lunedì 22/10 sono stati registrati da Arpa concentrazioni di Pm10 di 20 microgrammi, domani è previsto un leggero incremento, ma dopodomani le previsioni sono ancora molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, quindi noi blocchiamo il traffico in tre giorni in cui avremo valori al di sotto dei 50 microgrammi”. “Serve uno strumento per cui – ha aggiunto – in casi come quello di oggi, i dati, se sono altalenanti, possano essere interpretati facendo prevalere il buonsenso, altrimenti si finirà per creare solo difficoltà alle persone”.