Million Day, estrazione 13 marzo 2018: statistiche, combinazione vincente

MILLION DAY – La giocata ha un importo fisso di 1 euro. Si gioca scegliendo 5 numeri tra 1 e 55. Si può partecipare fino alle 18:45 del giorno dell’estrazione che avviene alle ore 19. Per l’estrazione del giorno seguente, si può effettuare la giocata dalle 19:15. I premi partono da 2 numeri indovinati (2 euro), con il ‘3’ si vincono 50 euro, con il ‘4’ si vincono 1.000 euro, infine il ‘5’ premia con il fatidico milione di euro. E’ possibile giocare anche per via telematica sul sito Giochi24.