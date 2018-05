Million Day, numeri estrazione oggi, domenica 13 maggio 2018: combinazione vincente

MILLION DAY – Il costo della giocata è di 1,00 €. Si devono scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. Indovinandoli tutti, si vince il primo premio pari a 1.000.000 €, ma si vince anche centrandone 4 (1.000,00 €), 3 (50,00 €), 2 (2,00 €). Le probabilità di vincita sono 1 su 17 per il “2”, 1 su 284 per il “3”, 1 su 13.915 per il “4”, 1 su 3.478.761 per il “5”. Si può giocare al Million Day tutti i giorni fino alle 18:45 per l’estrazione del giorno e dalle 19:15 in poi per quella del giorno successivo. E’ possibile anche fare un abbonamento per più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 20), semplicemente scegliendo l’opzione nella schedina tra 2,3,5,7,10,20.

Previsioni Meteo Italia, lunedì 14 maggio 2018

Al Nord: Al mattino maltempo diffuso su molte regioni salvo Emilia-Romagna e ovest Lombardia, con temporali e nevicate sui rilievi alpini sud occidentali. Al pomeriggio schiarite più frequenti ovunque, persistono piogge sulla Liguria di levane e lungo l’arco alpino. In serata ulteriore miglioramento con fenomeni concentrati solo su Piemonte e Liguria. Quota neve oltre i 1600-1800 metri.Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.[…]