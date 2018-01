Nanga Parbat live, Bielecki e Urubka recuperano Revol, per Tomek non c’è possibilità di salvezza | Gli aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio

In corso di svolgimento i soccorsi sul Nanga Parbat per i due alpinisti rimasti bloccati ad alta quota: Revol recuperata da Bielecki e Urubka. Per Tomek non c’è possibilità

Aggiornamento ore 00:07 Ufficiale: i soccorritori scenderanno con Elizabeth. Per Tomek non c’è più nulla da fare.

Aggiornamento ore 23:03 Urubka e Bielecki si riposeranno due ore e poi scenderanno con Elisabeth. Stanno organizzando un elicottero per domani mattina per portare Elisabeth a Islamabad prima che il tempo si guasti.

Aggiornamento ore 22:45 Ufficiale: Bielecki e Urubka decidono di fermarsi. Tomek sembra spacciato

Aggiornamento ore 22:35 I due eroi Bielecki e Urubka sarebbero riparti alla ricerca di Tomek Mackiewicz.

Aggiornamento ore 22:05 Arrivano ulteriori conferme: Bielecki e Urubko hanno raggiunto Revol! Ludovic Giambiasi ha dato l’informazione tramite Facebook. Lo ha ricevuto da Tomala e Botor, che hanno contatti radio con Bielecki e Urubka.

Aggiornamento ore 22:00 Notizie ufficiose pubblicate su twitter confermerebbero il raggiungimento di Revol.

Aggiornamento ore 21.50 Nonostante il buio e il freddo a -40° Urubko e Bielecki continuano la loro corsa forsennata. Ormai sono al limite del muro Kinshofer sui 6.000 circa. Revol, come ha messaggiato lei stessa, piano piano sta scendendo. Ormai li separano poche centinaia di metri di dislivello.

Sta tenendo il mondo con il fiato sospeso quanto sta avvenendo sul Nanga Parbat, la montagna pachistana dove due alpinisti polacchi, Tomek Mackiewicz e Elisabeth Revol hanno fatto perdere le proprie tracce durante il tentativo di salita nelle difficili condizioni meteorologiche del colossale rilievo asiatico. Le operazioni di salvataggio sono iniziate questa mattina, con l’invio di due elicotteri che hanno prelevato gli esperti alpinisti, Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarek Botor e Piotr Tomala dal K2 per poi trasferirli sul Nanga Parbat, dove gli stessi sono stati lasciati a 4900 metri. I due elicotteri sono approdati alle ore 13:40 (le ore 2 locali) al Campo Base del K2 da dove, i quattro alpinisti, hanno iniziato a salire verso la Revol e Mackiewicz.

Secondo quanto riportato dal Pakistan Mountain News, la Revol potrebbe essere stata avvistata con i binocoli dal Campo Base del Nanga Parbat, ma purtroppo di Mackiewicz non si ha ancora traccia. Il volo dei quattro alpinisti giunti al campo base è durato 1 ora circa. Purtroppo, a giocare un ruolo ostile anche le previsioni del tempo che sono tutt’altro che buone.

Tomek e Elisabeth stanno inseguendo da anni il loro ambizioso obiettivo di salire la nona montagna più alta della terra in pieno inverno. I due avventurosi alpinisti, hanno iniziato una decina di giorni fa il loro tentativo di salita, dopo qualche giorno di acclimatamento. Il loro obiettivo dichiarato era quello di raggiungere la cima di 8125 metri nella giornata di giovedì 25 gennaio. Nonostante l’ufficiale di collegamento al campo base li avesse avvistati in un primo momento, il loro arrivo in vetta non è mai avvenuto. Per un lasso di tempo abbastanza lungo non si è avuta più notizia di loro.