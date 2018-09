La moglie di Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale, rompe il silenzio

Negramaro, la moglie di Emanuele Spedicato: “Vi abbraccerebbe tutti”

Non si sblocca ancora la situazione di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito qualche giorno fa da un’improvvisa emorragia cerebrale, un fatto che ha scosso la pop-rock band italiana capitanata da Giuliano Sangiorgi, i suoi fan e tutto il mondo della musica italiana. A rompere il silenzio ci ha pensato però Clio Evans, la moglie del musicista, che ha pubblicato un toccante messaggio dedicato a tutti quelli che in questi giorni sono stati vicini all’artista e alla sua famiglia.

“Grazie ad amici vicini e lontani – ha scritto sul suo profilo Facebook – a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. E conoscendolo, anche Lele vi ringrazierebbe con un abbraccio uno ad uno”. “Già due volte – prosegue Clio – per esperienze personali, il corso degli eventi mi ha messa davanti all’ineluttabilità della vita e alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo Stop/Pause è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona”. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda che sta tenendo col fiato sospeso milioni di italiani.

Nella mattinata di lunedì 17 settembre 2018 il musicista 37enne è stato trovato privo di sensi nella sua casa in Puglia (accanto alla piscina) dalla moglie Clio, la quale ha immediatamente chiamato l’ambulanza. Spedicato, trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e lì tuttora ricoverato, è in rianimazione e in condizioni stazionarie ma non in pericolo di vita. Emanuele “Lele” Spedicato, uno dei fondatori dei Negramaro e prossimo a diventare papà, sarebbe stato colto da improvviso malore al punto da cadere rovinosamente a terra all’interno della sua abitazione. Dopo aver ripreso i sensi avrebbe subito lamentato un forte mal di testa, per poi svenire di nuovo: da lì la corsa in pronto soccorso e la diagnosi di emorragia cerebrale.