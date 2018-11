Oroscopo di Paolo Fox domani, giovedì 15 novembre 2018: previsioni astrali di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Di seguito l’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 15/11/2018: segni da Sagittario a Pesci

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il 15 novembre 2018: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco le previsioni degli astri di domani, giovedì 15 novembre 2018, per i segni del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci, liberamente tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Quali saranno i segni prediletti dalle stelle per la giornata?

Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2018: previsioni Sagittario

SAGITTARIO: inizia il periodo di ribellione di cui si è parlato nei giorni scorsi. Il transito di Marte nel vostro segno invita all’azione e questo sintomo di agitazione si riversa sull’ambiente che vi circonda. Qualcuno alzerà la voce, altri dovranno gestire giornate un po’ pesanti nelle relazioni e nei rapporti in cui non c’è perfetta comprensione potreste dover pensare a un rimedio per evitare problemi. Avreste bisogno di complici e non di oppositori. Tutti quelli che si mettono contro una vostra idea o un progetto potrebbero essere allontanati.

Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2018: previsioni Capricorno

CAPRICORNO: è giunto il momento di rimboccarsi le maniche per cercare di vivere qualcosa di bello e nuovo. Questa giornata porta delle soluzioni in più: chi ha un’attività a chiamata o un negozio, ma anche un artigiano, può ricevere una piccola conferma o qualche soldo. Ore buone per parlare d’amore e, nelle coppie in difficoltà, riflettere sulle scelte da fare nell’immediato dopo qualche distacco vissuto di recente.