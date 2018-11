Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 17 novembre 2018, segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 17 novembre 2018 per i segni da Leone a Scorpione.

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per il 17 novembre 2018: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Di seguito potete scoprire le previsioni di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 17 novembre 2018, dei quattro segni zodiacali del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione, tratte liberamente da App Astri di Paolo Fox. Chi potrà contare sui favori delle stelle?

Oroscopo 17 novembre 2018: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo 17 novembre 2018: Sagittario, Capricorno,Acquario e Pesci

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 novembre

Oroscopo mese novembre 2018

Caratteristiche segni zodiacali con preferenze e curiosità

Oroscopo Paolo Fox 17 novembre 2018: previsioni Leone

LEONE: siete un segno che ama dominare la scena, ma negli ulimi mesi non avete avuto la possibilità di farlo. C’è chi ha dovuto affrontare problemi economici e chi ha avuto delle difficoltà a livello sentimentale. Non disperate però, perchè in questo weekend ci sarà un bel recupero. La giornata di domenica sarà importante per i rapporti con le altre persone. Chi ha modo di viaggiare o di spostarsi in altre città avrà modo di farlo. Ci sono novità per chi vuole mettersi in gioco in altri settori.

Oroscopo Paolo Fox 17 novembre 2018: previsioni Vergine

VERGINE: c’è stato qualche cambiamento in ambito lavorativo, magari il capo se siete dipendenti, oppure se siete in proprio dovete cercare di risolvere alcune faccende. Tutto questo non ha portato di certo serenità, i ritmi sono aumentati e c’è il bisogno di dare conferme ogni mese. Per questo motivo forse state cercando qualcuno che sia più forte di voi in amore. Questo però potrebbe limitarvi, perché voi volete avere a disposizione sempre una libertà di azione.