Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 17 novembre 2018: previsioni per i segni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 17 novembre 2018: previsioni per il segno Acquario

ACQUARIO: sabato e domenica saranno giornate interessanti. Chi si trova solo in questo periodo non sta pensando al matrimonio oppure ad una convivenza, ma probabilmente ha voglia di un’amicizia amorosa. Chi ha avuto qualche problema in estate sta cercando novità, ma non troppo impegnative. Sentite che è il momento giusto per rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox 17 novembre 2018: previsioni per il segno Pesci

PESCI: chi ha la possibilità di vivere un amore grande o una bella passione, può farlo in questi giorni. Chi è solo sente la mancanza di qualcuno che stia al suo fianco, chi è in coppia ha la necessità di stare con la sua dolce metà. C’è voglia di amare e di essere protetti. Molti di voi vogliono fare cose nuove e non sono soddisfatti. Ultimamente vi siete trovati sotto pressione.