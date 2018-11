Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 16 novembre 2018: segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 16 novembre 2018 per i segni da Leone a Scorpione.

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per il 16 novembre 2018: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Cosa prevederanno le stelle per l’inizio di questo weekend e quali saranno i segni baciati dalla sorte? Su questo articolo lo potrete scoprire leggendo l’Oroscopo di Paolo Fox tratto liberamente da App Astri di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 16 novembre 2018 per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 16 novembre, segni Leone e Vergine

LEONE: questa settimana è stata molto importante soprattutto per la sfera affettiva. Non saranno pochi i nati Leone che si dovranno confrontare con la propria dolce metà anche per fare chiarezza su alcuni aspetti poco nitidi della relazione. Chi è single troverà terreno fertile per trovare l’anima gemella. Chi ha già un amore potrà mettere un sigillo programmando una gravidanza o una convivenza. I Leone sono rimasti scottati nell’ultimo periodo dai sentimenti. Nelle ultime due estati, sono state tante le delusioni e le polemiche. C’è anche chi si è separato e ha dovuto lottare contro un’ex ma adesso sono attese molte schiarite.

VERGINE: in questo weekend potrebbe esserci qualche malcontento di troppo. In questa fase siete molto dediti al lavoro. Tutti coloro che hanno fatto molto, si renderanno conto che è importante dedicare maggior spazio alla propria vita privata che in questa ultima fase avete trascurato abbastanza5. Due giornate di chiusura e di riflessione per evitare di agitare il vostro animo.