Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 16 novembre 2018: previsioni segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox per i segni di Acquario e Pesci

ACQUARIO: in questo weekend non vi mancheranno le occasioni di gioia e di sorrisi. C’è bisogno di positività vista la situazione degli ultimi tempi. Quella di domenica sarà una giornata interessante anche se non si può dire che dal punto di vista delle relazioni sociali siete più forti. Tutto ciò che è nato in passato va aggiustato. Questo è un periodo giusto per inventarvi qualcosa di nuovo o fare maggior affidamento sul vostro intuito.

PESCI: la Luna si trova nel vostro segno. Sono giornate migliori rispetto a quelle di inizio settimana. In questa fase siete sempre alla ricerca di una soluzione. Purtroppo il vostro lavoro non dipende solo da azioni dirette ma anche dagli altri. Il problema sono proprio i danni causati dagli altri che non sempre vengono riparati. In qualche modo siete in attesa che possano esserci delle evoluzioni. Sabato sarà una giornata importante anche per i sentimenti.