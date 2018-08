Palio di Siena di giovedì 16 agosto 2018: vince la Lupa. Trionfo per il fantino ‘Gingillo’ e per Porto Alabe.

VINCITORE Palio di Siena 16 agosto 2018: cronaca e ordine d’arrivo

La contrada della Lupa ha vinto il Palio dell’Assunta 2018 e lo ha fatto con una grande rimonta. A trionfare è stato il fantino Giuseppe Zedde, soprannominato Gingillo, con il cavallo Porto Alabe. Secondo posto per la Giraffa, terzo il Drago. La Lupa si era aggiudicata due volte il Palio nel 2016 – a luglio e ad agosto- ed anche in questo Palio era tra le contrade favorite. Per Gingillo si tratta della terza vittoria, mentre per Porto Alabe la seconda. Rispetto al Palio andato in scena a luglio, la mossa è stata decisamente più veloce, con la sola rivalità tra Nicchio e Valdimontone a rallentarla.

Cronaca Palio di Siena 16 agosto 2018

19:25 La piazza porta in trionfo Porto Alabe e il suo fantino Gingillo.

19:22 VINCE LA LUPA!

19:21 La Lupa è in testa, seconda la Giraffa, terzo il Drago.

19:20 PARTE IL PALIO!

19:18 Viene richiamato in più di un’occasione il Montone.

19:15 I cavalli vengono fatti rientrare all’interno dei canapi. Sale la tensione.

19:13 Il mossiere fa uscire i cavalli.

19:12 Si prova a posizionare i cavalli nella posizione giusta per la partenza.

19:08 I cavalli vengono chiamati all’interno dei canapi.

19:04 Le contrade vengono fatte uscire ed iniziano le trattative tra i fantini.

19:03 Ecco l’ordine d’ingresso dei canapi: Drago, Giraffa, Civetta, Pantera, Tartuca, Nicchio, Valdimonte, Bruco e Leocorno. Lupa di rincorsa.

18:59 E’ arrivata la busta con l’ordine d’arrivo.

18:57 Cala il silenzio in Piazza del Campo: entrano i fantini.

18:52 E’ in corso la sbandierata finale.

18:50 In Piazza del Campo sale la tensione. Manca poco all’ingresso dei cavalli.

18:45 L’uscita dei cavalli è fissata per le 19:00.

18.35 I favoriti per la vittoria sono le contrade Leocorno e Drago.

18:31 Il Corteo ha fatto il suo ingresso in Piazza del Campo.

18:30 Bel tempo a Siena: 29 gradi e condizioni ideali per il Palio.

– Tantissimi gente è accorsa a Piazza del Campo. Inizia a crescere l’attesa.

– Inizia la nostra diretta. Sarà un Palio di Siena molto equilibrato, con ben 6 contrade che possono ambire alla vittoria.

Vediamo adesso quali sono i fantini che monteranno sui rispettivi cavalli. Sebastiano Murtas, detto ‘Grandine’ cavalcherà il cavallo ‘Solo Tue Due’. La Civetta sarà rappresentata dal fantino Giosuè Carboni detto ‘Carburo’ sul cavallo Tabacco. Il Drago sarà rappresentato da Andrea Mari detto ‘Brio’ che monterà il cavallo ‘Pathos De Ozieri’. Il cavallo della Giraffa sarà montato da Francesco Caria detto ‘Tremendo’, mentre il cavallo del Leocorno (Osama Bin) sarà montato da Carlo Sanna detto ‘Brigante’. Nella pagina successiva potrete leggere i nomi dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio di Siena di giovedì 16 agosto 2018. [….]