Paola Barale è incinta? Ecco l’avvistamento sospetto

Paola Barale aspetta un bambino? Gli indizi su Instagram e l’avvistamento a Milano

Paola Barale è incinta? I sospetti sul web

Paola Barale è incinta. Questa l’ultima indiscrezione del gossip che vedrebbe, appunto, la donna di spettacolo essere in stato di gravidanza. La notizia non è stata confermata dalla diretta interessata, ma alcuni fatti recenti hanno seriamente indotto il popolo del web a pensare che la Barale aspetti un bambino. Il che ha fatto scattare il tam tam su Instagram e Facebook.

Gli indizi su Paola Barale

Primo indizio: Paola Barale, come raccontato da una ragazza in una lettera inviata al portale di gossip Isa e Chia, è stata avvistata di recente da lei e una sua amica in un negozio per neonati di Milano, intenta a comprare degli abiti per bambini piccoli. La Barale era accompagnata da un’altra ragazza e alla vista delle due, che stavano scattando delle foto, sono subito uscite e scappate in macchina. Secondo indizio: Paola Barale, prima di recarsi nel negozio di abbigliamento per neonati, si trovava all’ospedale Buzzi, storica struttura sanitaria per bambini. Che le due cose siano collegate? Terzo indizio: qualche giorno fa Paola ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram la foto di un neonato e ha ignorato la domanda di una follower che le chiedeva esplicitamente se stesse aspettando un bambino. Tre indizi importanti che potrebbero valere una prova… anche se la Barale non sarebbe al momento fidanzata. D’altro canto potrebbe anche trattarsi di un fraintendimento e che la donna, ex volto di “Buona Domenica” e tante altre trasmissioni tv, si trovasse solo nelle vesti di accompagnatrice dell’amica…