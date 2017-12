Boati e altissime fiamme in provincia di Vibo Valentia. Vigili del Fuoco subito sul posto

Boati e altissime fiamme in provincia di Vibo Valentia. – Nella provincia di Vibo Valentia, in Calabria, è stata una notte di fuoco, a causa di due incendi che si sono sviluppati, uno a Vibo Marina e l’altro a Francica. Il primo rogo ha interessato un bar con fiamme piuttosto alte estese in alcuni momenti anche ad abitazioni, con fumo denso e aria irrespirabile. Dopo circa 30 minuti un altro incendio si è sviluppato a Francica: ad andare a fuoco è stata un’automobile parcheggiata in via Martiri di Belfiore. In entrambi i casi i Vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto e hanno provveduto tempestivamente a domare le fiamme. […]