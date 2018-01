Ecco l’ultima novità sulle pensioni, lanciata dal leader del M5S, Di Maio a Tg Com 25 sulla ‘Quota 41’ che consentirà di superare i limiti imposti dalla Legge Fornero.

Pensioni ‘Quota 41’: la nuova proposta del candidato Premier del M5S Di Maio –

La Quota 41 sarà uno dei cavalli di battaglia del M5S in vista delle prossime elezioni politiche che si terranno domenica 4 marzo 2018 e che riguarda strettamente le pensioni degli italiani. Un progetto che rappresenta una vera e propria novità tra le battaglie politiche cavalcate dai pentastellati, annunciato dal candidato premier in pectore per i Cinque Stelle, Luigi Di Maio a TgCom 24. ‘Dopo 41 anni di lavoro devi andare in pensione, non esiste più la somma di tempo di lavoro ed età – ha ribadito il candidato premier del M5S – per questo riteniamo che la legge Fornero vada abolita non solo per chi deve andare in pensione ma per i giovani che devono trovare lavoro’. Ma quali novità apporterebbe al sistema previdenziale la cosiddetta Quota 41 preannunciata da Di Maio ?

Può essere configurabile come una sorta di ‘sconto’ che consentirebbe di poter andare in pensione anticipatamente tenuto conto che oggi, anche per gli effetti della vituperata Legge Fornero, per raggiungere la pensione d’anzianità occorre accumulare 42 anni e 10 mesi di contributi per i lavoratori e 41 anni e dieci mesi per le lavoratrici. L’innalzamento dell’aspettativa di vita certificato dall’Istat, inevitabilmente farà lievitare gli anni di contributi che diventeranno 43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 anni e tre mesi di contributi per le donne per gli effetti imposti dalla Legge Fornero. [….]