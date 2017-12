Crolla un pezzo delle mura medievali vicino Firenze. Auto schiacciate dai detriti

Crolla un pezzo delle mura medievali vicino Firenze. Attimi di terrore vicino Firenze, a San Casciano in Val di Pesa dove le violente e continue piogge di questi giorni hanno provocato il distaccamento di una parte delle mura medievali. Scricchiolii continui questa mattina e poco dopo il crollo con violentissimo boato. In via dei Fossi il macigno si è abbattuto verso le 7 di questa mattina, finendo contro due auto in sosta nel parcheggio sottostante assieme ad altri detriti che hanno occupato anche buona parte della strada. Tanta la paura per il forte boato ma fortunatamente le auto erano vuote all’interno, quindi non si registrano feriti. La squadra dei vigili del fuoco ha messo subito in sicurezza l’area interessata dal crollo e in attesa dei lavori di ripristino che dovranno essere realizzati, alcuni posti auto sono stati eliminati. […]