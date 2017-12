Crollo a Ischia. Rabbia tra i cittadini. Distrutte alcune barche

Crollo a Ischia. Rabbia tra i cittadini – Un forte boato ha preceduto il crollo avvenuto qualche secondo dopo a a Cala Fonte, una delle più suggestive calette dell’isola di Ponza, spesso frequentata dalle famiglie con bambini. La scorsa notte diversi massi di grosse dimensioni si sono distaccati dal costone, cadendo su alcune barche di pescatori. Non è il primo episodio, già in passato la zona era stata interdetta per il rischio di frane. […]