Reddito di cittadinanza, ecco la data in cui entrerà in vigore

Reddito di cittadinanza, entrerà in vigore dal 1° aprile 2019

C’è la data per l’entrata in vigore del reddito di cittadinanza in Italia: il provvedimento ideato da Luigi Di Maio, ministro del lavoro e dello sviluppo, dovrebbe essere attivo dal 1° aprile 2019. Ancora 5 mesi di attesa (e studio), dunque, prima di garantire ai cittadini italiani un sussidio importante per la sopravvivenza e l’inserimento nella società. In fase di strutturazione, in particolare, i nuovi centri per l’impiego che andranno a rimpiazzare gli obsoleti uffici di collocamento.

Per reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza (quest’ultime in vigore già dal 1° gennaio 2019) sarebbero stati stanziati 10 miliardi di euro per il 2019 e 11 miliardi per il periodo 2020-2021. Il reddito costerà 5,2 miliardi nel 2019, a cui vanno aggiunti circa 2 miliardi per riforma/potenziamento dei centri per l’impiego e altri 2 miliardi per la pensione di cittadinanza.

Cosa bisogna fare però per ricevere il reddito di cittadinanza? Ma soprattutto, quali lavori occorre svolgere (8 ore alla settimana presso il comune di residenza) per avere diritto al sussidio di 780 euro al mese? É stata finalmente fatta un po’ di luce su un aspetto che interroga milioni di italiani e che dovrebbe entrare in vigore tra poco tempo.

Il provvedimento di Luigi Di Maio, ministro del lavoro e dello sviluppo italiano e vice-premier del Governo M5S-Lega, prevede che tra le mansioni da ricoprire per avere diritto al reddito di cittadinanza figurano la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, come ad esempio l’assistenza di persone in difficoltà (anziani o portatori di handicap) o la rieducazione dei tossicodipendenti o dei detenuti. Ma non solo: tra i lavori previsti ci sono anche attività socialmente utili nel settore dell’ambiente e del territorio, come la tutela delle aree protette e dei parchi naturali, la raccolta differenziata, lo sviluppo dell’agricoltura, il miglioramento/aggiornamento della rete idrica o anche la conservazione delle aree urbane, il miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Nella pagina successiva altre informazioni sul reddito di cittadinanza. […]