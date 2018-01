Polemiche per la fotografia di un fioraio a cavalcioni sul leone: interviene il direttore Mauro Felicori

Reggia di Caserta, addobbatore su un leone: è polemica – Un’immagine pubblicata su Facebook, che mostra un fioraio a cavalcioni su un leone all’interno della Reggia di Caserta, sta facendo discutere e non poco in queste ore. La fotografia è stata scattata ai piedi del grande scalone che conduce gli Appartamenti Storici e riguarda i preparativi per il matrimonio di Angela Ammaturo, ad del marchio di moda Frankie Morello.

Le opinioni dei commentatori sono contrastanti: per qualcuno è vergognoso che l’arte faccia “da scala ad un addobbatore”, altri si limitano a ricordare che salire su quel leone sia un’usanza diffusa anche tra i turisti intenzionati a scattarsi una foto all’interno della residenza reale campana. Le prime polemiche, in realtà, erano già scattate quando era trapelata la notizia dell’organizzazione del matrimonio, che ha fruttato alla Reggia di Caserta 30.000 euro, soldi che saranno reinvestiti per fini culturali. Lo spazio utilizzato per il matrimonio è la Sala Romanelli, una stanza che non fa parte di quelle museali e che viene spesso utilizzata per eventi come convegni, congressi o serate di gala.