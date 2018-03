Risultati Elezioni 2018, seggi assegnati e da ripartire: i possibili scenari politici

Post Elezioni 2018: PD ago della bilancia, tutto nelle mani di Mattarella

Il candidato Premier del Movimento 5 Stelle si dice fiducioso sulla decisione del Colle, Mattarella dovrebbe incaricarlo di formare un Governo in quanto a capo del primo partito italiano. Se così fosse, Di Maio ha già parlato di un programma in 10 punti su cui chiederà la convergenza di altri gruppi parlamentari. Liberi e Uguali sembra diponibile ad un sostegno, ma il numero dei seggi è moto limitato, per cui servirebbe l’appoggio di buona parte del Partito Demoratico, e qui torna il solito discorso di Renzi. Tuttavia, qualcuno come Emiliano, sostiene che si deve dare subito appoggio al M5S in caso di incarico esplorativo da parte di Mattarella, per il bene del Paese. Franceschini e altri credono non si debba tradire il mandato. Resterebbe un terzo scenario politico aperto, Centrodestra-Movimento 5 Stelle insieme, ma visto la posizione di Berlusconi e la non disponibilità di Salvini, questa ipotesi appare ancora più remota delle precedenti.

Lunedì 12 marzo 2018, ci sarà l’Assemblea di un PD che continua a spaccarsi ulteriormente, vedremo la linea che assumeranno i dirigenti del partito, opposizione come vuole Renzi, o appoggio a chi sarà incaricato (Salvini o Di Maio) dal Presidente della Repubblica? Saranno giorni se non settimane dure, difficili anche per Mattarella che dopo le Consultazioni dovrà predendersi una forte responsabilità. Esiste anche un’ulteriore opzione: il Governo di scopo. Tutti i leader dei partiti maggiori saranno chiamati per un Governo di 6 mesi, necessario per cambiare l’attuale legge elettorale e tornare al voto in autunno?