Saldi estivi 2018, calendario città e regioni: data inizio sconti e consigli per evitare le truffe – Manca una manciata di giorni per l’inizio dei Saldi Estivi 2018, ormai gli amanti dello shopping sono in fibrillazione, salgono le aspettative da parte dei cittadini i quali, puntualmente ogni giorno, vanno sul web per scoprire se qualche regione o città ha anticipato i tempi nella speranza che sia proprio la loro. Il caldo vero stenta ad arrivare, ma i saldi estivi 2016 sono ormai alle porte. Mancano circa 2 settimane all’inizio degli sconti nelle prime città italiane, si parte il 1 luglio in Sicilia e Liguria, poi via via tutte le altre città e regioni con alcune interessanti differenze tra comuni dello stesso territorio che andremo a vedere a breve. Prima di immergerci nel calendario di questi saldi vogliamo spendere poche ma preziose righe per informarvi sulle precauzioni da prendere per i vostri acquisti, in modo da evitare al meglio le possibili truffe che qualche negoziante furbetto potrebbe appiopparvi.

SALDI ESTIVI 2018, ATTENZIONE ALLE TRUFFE: Il Codice del Consumo e Codacons sono stati chiari: attenzione al cartellino. La priorità per il compratore è quella di controllare con attenzione le scritte del cartellino per assicurarsi che ci siano delle diciture ben precise. Innanzitutto, deve esserci scritto il prezzo precedente, poi lo sconto che su di esso è stato applicato, ed infine il prezzo nuovo. Naturalmente, assicurarsi che siano prodotti di stagione, ma soprattutto che la merce che stiamo per acquistare sia in perfetto stato e non presenti usure o difetti. E’ consigliabile indossare i capi prima dell’acquisto per provarli e notare con precisione tutti i possibili difetti ed eliminare ogni incertezza. Andiamo ora a vedere le date d’inizio di tutte le regioni.

