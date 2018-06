Calendario Saldi estivi 2018, date inizio e fine per regioni. I consigli antitruffa del Codacons e della Guardia di Finanza.

Saldi estivi 2018, calendario, quando iniziano gli sconti? Consigli per evitare le truffe – Mancano pochi giorni all’inzio dei saldi estivi 2018. Il 7 luglio inizieranno gli sconti in tutta Italia. Sarà diversa la data di chiusura, che varierà da regione a regione. Nel Lazio dureranno sei settimane, la regione in Italia, dove la durata sarà minore. Ricordiamo, secondo le indicazioni di Codacons, che “sulla merce è obbligatorio il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato. Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile. Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno, quella in saldo deve essere separata in modo chiaro. Diffidare dalle vetrine coperte da manifesti che non consentono di vedere la merce. Per i capi di abbigliamento in saldo il negoziante può anche vietarne la prova. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat è obbligatorio accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi”.

Prima di andare a vedere le date precise di inizio e fine con il calendario, don l’inizio del saldi, anche le truffe sono dietro l’angolo, andiamo a vedere quali sono, invece, i consigli della Guardia di Finanza, che ha stilato il seguente vademecum sui prezzi:

“Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune. Prove e Cambi: Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo. Garanzie: Obbligato per legge a fornire la garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto”. A pagina successiva il calendario regione per regione. […]