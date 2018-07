E’ già febbre per i saldi estivi 2018 che sono appena iniziati in tutte le regioni italiane, ecco i consigli per evitare truffe.

Saldi estivi 2018, consigli per evitare truffe e raggiri : il calendario regione per regione e durata sconti

I saldi estivi 2018 sono iniziati in tutta Italia, e già impazza la febbre degli sconti. Sabato 7 luglio hanno preso il via in tutte le regioni eccetto alcune realtà territoriali dove l’inizio è stato posticipato per espressa volontà delle amministrazioni locali. La durata degli sconti dei saldi estivi 2018 sarà differente da regione a regione. In questa pagina potrete leggere il calendario dei saldi, regione per regione.

Il Codacons ha dato alcuni consigli ai consumatori per mettersi al riparo da truffe e raggiri. Bisogna premettere che i saldi non rappresentano un sistema utilizzato dagli esercenti per smaltire le eccedenze di magazzino ma una reale opportunità per acquistare merce ancora utilizzabile. Quindi gli sconti devono essere applicati sui nuovi arrivi dell’estate. Spesso ci si imbatte in commercianti che mostrano etichette riportanti prezzi iniziali contraffatti al fine di condizionare le scelte degli acquirenti. Al fine di evitare raggiri è sempre opportuno confrontare i prezzi prima e dopo lo sconto. Diffidate sempre degli sconti che superano il 50% perchè evidentemente applicati su merce ormai fuori stagione oppure perchè lo sconto non è reale. Controllate che il prezzo della merce sia indicato chiaramente in caso contrario chiedete spiegazioni o rinunciate all’acquisto. Qualora si ravvisino gli estremi per una truffa o un raggiro, il consiglio del Codacons è quello di rivolgersi agli enti preposti a difesa dei consumatori o ai Vigili Urbani. Nella pagina successiva potrete leggere il calendario dei saldi estivi 2018. […]