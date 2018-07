I saldi estivi 2018 stanno per iniziare: si parte il 7 luglio, ma la durata sarà variabile. Ecco il calendario delle regioni e i consigli del Codacons per non cadere in truffe e raggiri

Saldi estivi 2018, data inizio e durata: calendario delle regioni / I consigli del Codacons per evitare truffe e raggiri

Il prossimo 7 luglio inizieranno i saldi estivi 2018. Si tratta di una data che molti italiani hanno cerchiato in rosso sul calendario, in attesa di poter acquistare qualsiasi tipo di prodotto a costi contenuti, sfruttando gli sconti dell’estate. In diverse regioni e città, le amministrazioni locali hanno anticipato di qualche giorno la data dei saldi, con l’obiettivo di facilitare i consumi e andare incontro agli interessi degli esercenti, dando al tempo stesso nuovo slancio all’economia nella vendita al dettaglio.

Per quanto riguarda la durata dei saldi estivi 2018, sarà variabile da regione a regione, a seconda delle valutazioni delle amministrazioni locali: in ogni caso si tratterà di un periodo compreso tra le tre settimane e i due mesi.

Ecco il calendario regione per regione dei saldi estivi 2018:

ABRUZZO: dal 7 luglio al 29 agosto 2018. BASILICATA, dal 7 luglio al 2 settembre 2018. CALABRIA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. CAMPANIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. EMILIA-ROMAGNA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. FRIULI-VENEZIA GIULIA: dal 7 luglio al 30 settembre 2018. LAZIO: dal 7 luglio per 6 settimane. LIGURIA: dal 1° luglio al 14 agosto 2018. LOMBARDIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. MARCHE: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. MOLISE: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. PIEMONTE: dal 7 luglio per 8 settimane. PUGLIA: dal 7 luglio al 15 settembre 2018. SARDEGNA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. SICILIA: dal 1° luglio al 15 settembre 2018. TOSCANA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. UMBRIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. VALLE D’AOSTA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. VENETO: dal 7 luglio al 31 agosto 2018.

A pagina 2 i consigli del Codacons per evitare truffe e raggiri […].