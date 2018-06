Saldi estivi 2018, data inizio e durata | Calendario regione per regione e consigli per evitare truffe

Sono in arrivo i saldi estivi 2018, ecco il calendario di tutte le regioni: quando inizio e quanto durano. I consigli del Codacons per evitare raggiri

I saldi estivi 2018 stanno per aprire i battenti: mancano ormai davvero pochi giorni all’apertura ufficiale del periodo degli sconti. Una fase che in diverse regioni e città d’Italia sarà anticipata, in modo da incentivare i consumi e offrire maggiori opportunità a venditori ed esercenti. Il calendario dei saldi dell’estate è già stato ufficializzato: la maggior parte delle regioni aprirà i battenti il 7 luglio, per un periodo compreso tra tre settimane e due mesi.

Calendario completo dei saldi estivi 2018 delle regioni italiane

ABRUZZO: dal 7 luglio al 29 agosto 2018. BASILICATA, dal 7 luglio al 2 settembre 2018. CALABRIA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. CAMPANIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. EMILIA-ROMAGNA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. FRIULI-VENEZIA GIULIA: dal 7 luglio al 30 settembre 2018. LAZIO: dal 7 luglio per 6 settimane. LIGURIA: dal 1° luglio al 14 agosto 2018. LOMBARDIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. MARCHE: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. MOLISE: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. PIEMONTE: dal 7 luglio per 8 settimane. PUGLIA: dal 7 luglio al 15 settembre 2018. SARDEGNA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. SICILIA: dal 1° luglio al 15 settembre 2018. TOSCANA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. UMBRIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. VALLE D’AOSTA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. VENETO: dal 7 luglio al 31 agosto 2018.

