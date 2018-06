Saldi estivi 2018, inizio e durata: calendario regione per regione e consigli Codacons per evitare truffe

I saldi estivi 2018 stanno per partire. Ecco il calendario delle regioni con apertura e chiusura del periodo di sconti.

Saldi estivi 2018, inizio e durata: il calendario regione per regione e consigli Codacons per evitare truffe

Mancano ormai pochissimi giorni, poi i saldi estivi 2018 partiranno ufficialmente. Sono diverse, infatti, le regioni e le città italiane che hanno scelto di anticipare di qualche giorno l’inizio della stagione degli sconti, favorendo gli interessi di esercenti e consumatori. Il calendario dei saldi estivi 2018 delle regioni è già stato ufficializzato: in gran parte delle città, gli sconti inizieranno il 7 luglio. Durata molto variabile se si considera che in alcune regioni durerà circa tre settimane, in altre si protrarranno per quasi due mesi.

Calendario completo dei saldi estivi 2018 delle regioni italiane

ABRUZZO: dal 7 luglio al 29 agosto 2018. BASILICATA, dal 7 luglio al 2 settembre 2018. CALABRIA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. CAMPANIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. EMILIA-ROMAGNA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. FRIULI-VENEZIA GIULIA: dal 7 luglio al 30 settembre 2018. LAZIO: dal 7 luglio per 6 settimane. LIGURIA: dal 1° luglio al 14 agosto 2018. LOMBARDIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. MARCHE: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. MOLISE: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. PIEMONTE: dal 7 luglio per 8 settimane. PUGLIA: dal 7 luglio al 15 settembre 2018. SARDEGNA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. SICILIA: dal 1° luglio al 15 settembre 2018. TOSCANA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. UMBRIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. VALLE D’AOSTA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. VENETO: dal 7 luglio al 31 agosto 2018.

