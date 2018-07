Saldi estivi 2018, inizio in tutta Italia oggi sabato 7 luglio: calendario durata sconti / I consigli del Codacons contro le truffe

I saldi estivi 2018 partono oggi sabato 7 luglio. Calendario delle regioni (durata variabile) e consigli del Codacons per evitare le truffe.

Ci siamo, oggi, sabato 7 luglio iniziano i saldi estivi 2018. Questa data è unica per tutte le regioni italiane, a parte qualche eccezione, dovuta alle amministrazioni locali. Gli amanti dello shopping, aspettavano con ansia questa data. Per quanto concerne la durata dei saldi estivi 2018, sarà variabile da regione a regione, con un periodo comunque compreso tra le tre settimane e i due mesi. Nella pagina successiva, trovate anche i consigli del Codacons per evitare le truffe.

Ecco il calendario regione per regione dei saldi estivi 2018:

ABRUZZO: dal 7 luglio al 29 agosto 2018. BASILICATA, dal 7 luglio al 2 settembre 2018. CALABRIA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. CAMPANIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. EMILIA-ROMAGNA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. FRIULI-VENEZIA GIULIA: dal 7 luglio al 30 settembre 2018. LAZIO: dal 7 luglio per 6 settimane. LIGURIA: dal 1° luglio al 14 agosto 2018. LOMBARDIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. MARCHE: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. MOLISE: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. PIEMONTE: dal 7 luglio per 8 settimane. PUGLIA: dal 7 luglio al 15 settembre 2018. SARDEGNA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. SICILIA: dal 1° luglio al 15 settembre 2018. TOSCANA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. UMBRIA: dal 7 luglio al 30 agosto 2018. VALLE D’AOSTA: dal 7 luglio al 1° settembre 2018. VENETO: dal 7 luglio al 31 agosto 2018.

