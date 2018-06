Saldi estivi 2018, quando iniziano e i consigli per evitare truffe: calendario città e regioni

Ecco il programma dei Saldi Estivi 2018 e i consigli del Codacon per evitare di incorrere in truffe.

Saldi estivi 2018, quando iniziano e consigli per evitare truffe: calendario città e regioni

L’attesa è ormai agli sgoccioli in vista dell’inizio dei Saldi Estivi 2018 che apriranno la stagione di sconti mirata a far lievitare i consumi. Alcune regioni hanno deciso di anticipare i tempi per ridare ossigeno ai tantissimi negozi in crisi. A menare le danze dei Saldi Estivi 2018 saranno la Sicilia e la Liguria che hanno deciso di partire il 1° di luglio, poi via via tutte le altre città e regioni. In alcune città i saldi inizieranno in tempi differiti rispetto ad altre città della stessa regione. Prima di darvi conto del calendario dei Saldi Estivi 2018 di tutte le regioni, è opportuno leggere alcuni preziosi consigli e le raccomandazioni delle associazioni dei consumatori per evitare di incorrere in truffe o raggiri.

Innanzitutto è opportuno prestare sempre grande attenzione al cartellino. La priorità per il compratore è quella di controllare la sequenza delle scritte contenute sul target price. Bisogna accertarsi che sia presente il prezzo precedente e la percentuale dello sconto applicato. Occorre anche accertarsi che il prodotto sia effettivamente nuovo, che sia in perfetto stato e non presenti usure o difetti. Prima di effettuare l’acquisto, occorre sempre vestire il capo di abbigliamento per verificare se sono presenti vizi, macchie o difetti. Nella pagina successiva potrete leggere il calendario regione per regione dei Saldi Estivi 2018. [….]