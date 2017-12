Saldi invernali 2018, sta per arrivare il tradizionale shopping di inizio anno. Calendario inizio e durata per tutte le città e regioni d’Italia.

Saldi invernali 2018: calendario inizio e durata per tutte le regioni d’Italia / I consigli per evitare le truffe

Gli appassionati di shopping avranno le loro soddisfazioni a breve. Stanno per iniziare infatti, i saldi invernali 2018. Si partirà dalla Basilicata, che aprirà le danze il 2 gennaio, poi sarà il turno della Valle d’Aosta il 3 gennaio ed a seguire tutte le altre regioni. L’ultima regione a chiudere sarà la Campania il 2 aprile. Prima di vedere il calendario completo, diamo uno sguardo ai consigli per evitare le truffe.

Saldi invernali 2018, i consigli per evitare le truffe: Ecco il decalogo proposto da Federconsumatori per evitare le truffe. 1) Verificare prima dell’apertura dei saldi il prezzo pieno del prodotto che si intende comprare; se possibile fotografarlo con il cellulare per avere una testimonianza certa. 2) Non fermarsi mai alla prima vetrina: girare più negozi e confrontare i prezzi. 3) Diffidare dalle vetrine tappezzate di manifesti o che reclamizzano sconti eccessivi. 4) I prodotti venduti a saldo devono essere di fine stagione, ma non di quelle passate. 5) Occhio al cartellino: il vecchio prezzo deve essere indicato, così come quello nuovo e il valore dello sconto in percentuale. 6) Non esiste l’obbligo di far provare i capi: è a discrezione del negoziante. 7) I commercianti in possesso del Pos hanno l’obbligo di accttare il pagamento con carte di credito o bancomat. 8) Conservare lo scontrino come prova d’acquisto. 9) Le truffe devono essere subito denunciate ai vigili urbani, all’ufficio comunale per il commercio o ad una associazione dei consumatori. 10) Stabilire un budget massimo per gli acquisti.A pagina successiva il calendario completo dei saldi invernali 2018, regione per regione.[…]