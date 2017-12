Saldi invernali 2018, data inizio: calendario e durata per tutte le regioni. Vademecum per evitare le truffe

Calendario saldi invernali 2018 per tutte le regioni italiane. Quando si parte? I consigli per evitare truffe e raggiri

Ci siamo quasi ormai. La prossima settimana iniziano i saldi invernali 2018. A partire per prima sarà solo una regione, il 2 gennaio: si tratta della Basilicata. Poi sarà il turno della Valle d’Aosta il 3 gennaio. Il 5 gennaio partiranno gran parte delle regioni italiane, la Sicilia il 6. Per la chiusura le date sono differenti, a pagina successiva trovate il calendario completo, ma prima vediamo i consigli per evitare le truffe.

I consigli per evitare le truffe – Federconsumatori ha diffuso il seguente decalogo: 1) Verificate prima della partenza dei saldi il prezzo pieno del prodotto che volete comperare; se possibile fate una foto con il telefonino per avere una testimonianza certa. Solo in questo modo sara’ possibile valutare la reale convenienza. 2) Non fermatevi mai davanti alla prima vetrina, girate piu’ negozi, confrontare i prezzi. 3) Diffidate dalle vetrine tappezzate dai manifesti (che non consentono di vedere la merce) o che reclamizzano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%. 4)I prodotti venduti a saldo devono essere di fine stagione ma non di quelle passate. La merce di magazzino non puo’ essere mescolata con i prodotti in saldo ma dovrà essere venduta separatamente. 5) Attenzione al cartellino: su ogni prodotto deve essere indicato, obbligatoriamente ed in modo chiaro e leggibile, il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto. 6)Non esiste l’obbligo di far provare i capi, questo è a discrezione del negoziante. Diffidare comunque di capi di abbigliamento che si possono solo guardare ma non provare. 7) I commercianti in possesso del Pos hanno l’obbligo di accettare il pagamento con carte di credito o bancomat. 8) Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto. Sarà prezioso in caso di merce fallata o non ‘conforme’, in quanto obbliga il commerciante alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato. 9) Le truffe devono essere subito denunciate ai vigili urbani, all’ufficio comunale per il commercio o ad una Associazione dei Consumatori. 10) Per non eccedere con le spese, in ogni caso, stabilire sempre un budget massimo per gli acquisti. Nella pagina successiva il calendario dei saldi invernali 2018 per tutte le regioni italiane. […]