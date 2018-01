Calendario saldi invernali 2018. Le date di inizio e chiusura in tutta Italia. Info per evitare le truffe.

Saldi invernali 2018, date inizio e fine: oggi 5 gennaio si parte in quasi tutte le Regioni

Oggi, venerdì 5 gennaio 2018, iniziano i saldi invernali in quasi tutte le regioni italiane, ad eccezione della Sicilia dove partiranno il 6. In Basilicata e Valle d’Aosta gli sconti sono già partiti rispettivamente il 2 ed il 3 gennaio. Quando finiranno i saldi? Il calendario è differente, ad esempio la Campania sarà l’ultima regione a chiudere i battenti, il 2 aprile 2018. Vediamo i consigli per evitare le truffe, nella pagina successiva il calendario completo regione per regione.

I consigli per evitare le truffe – Di seguito, il decalogo proposto da Federconsumatori per evitare le truffe: 1) Verificare prima dell’apertura dei saldi il prezzo pieno del prodotto che si intende comprare; se possibile fotografarlo con il cellulare per avere una testimonianza certa. 2) Non fermarsi mai alla prima vetrina: girare più negozi e confrontare i prezzi. 3) Diffidare dalle vetrine tappezzate di manifesti o che reclamizzano sconti eccessivi. 4) I prodotti venduti a saldo devono essere di fine stagione, ma non di quelle passate. 5) Occhio al cartellino: il vecchio prezzo deve essere indicato, così come quello nuovo e il valore dello sconto in percentuale. 6) Non esiste l’obbligo di far provare i capi: è a discrezione del negoziante. 7) I commercianti in possesso del Pos hanno l’obbligo di accttare il pagamento con carte di credito o bancomat. 8) Conservare lo scontrino come prova d’acquisto. 9) Le truffe devono essere subito denunciate ai vigili urbani, all’ufficio comunale per il commercio o ad una associazione dei consumatori. 10) Stabilire un budget massimo per gli acquisti. Nella pagina successiva il calendario dei saldi invernali 2018 per tutte le regioni italiane. […]