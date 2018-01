Saldi invernali 2018, date inizio e fine sconti: calendario Regioni e consigli per evitare le truffe

Calendario saldi invernali 2018. Date di inizio e chiusura per tutte le Regioni. I consigli per evitare le truffe

In Basilicata sono già iniziati i saldi invernali 2018. Oggi, mercoledì 3 gennaio i saldi inizieranno anche nella Valle d’Aosta. Poi venerdì 5 gennaio inizieranno gli sconti in tutte le altre regioni italiane, ad eccezione della Sicilia, dove partiranno il 6. Nella pagina successiva trovate il calendario completo, con le date di inizio e fine degli sconti. Vediamo i consigli per evitare truffe e raggiri.

I consigli per evitare le truffe – Vi riportiamo il vademecum Adiconsum: verificare che sull’oggetto in saldo ci sia sempre riportato il prezzo d’origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale; diffidare di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo; sconti superiori al 50-60 per cento nascondono spesso merce non proprio nuova; fare attenzione all’eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme alla merce in sconto; confrontare i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo di un capo o della merce a cui si è interessati. Controllare che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato in negozio; diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati, anche se è a discrezione del commerciante consentire o meno di fare provare la merce; nel periodo dei saldi i negozianti che normalmente accettano pagamenti con bancomat o carte di credito ed espongono il relativo logo sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici; chi vuol fare regali faccia attenzione perché si può cambiare solo ed esclusivamente la merce difettosa che deve essere riconsegnata al commerciante entro 2 mesi dalla scoperta del difetto (non si può sostituire la merce se avete cambiato idea sul colore o sul modello; conservare sempre lo scontrino per potere eventualmente cambiare la merce difettosa; qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi i soldi rivolgetevi alla Polizia Municipale. Nella pagina successiva il calendario dei saldi invernali 2018 per tutte le regioni italiane. […]