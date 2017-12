Saldi invernali 2018, torna l’appuntamento con il tradizionale shopping di inizio anno. Apre la Basilicata (2 gennaio), chiude la Campania (2 aprile). Attenzione agli acquisti!

Saldi invernali 2018, quando iniziano: calendario e durata per regione

– Sono partiti gli sconti nei negozi, gli amanti dello shopping potranno godere delle offerte e dedicarsi agli acquisti che tanto attendevano. Stavolta la data d’inizio è andata in sincro in tutta Italia, il primo luglio il giorno che ha dato il via ai saldi estivi 2017, ma quando finiscono? La data di chiusura sconti sarà invece diversa da regione a regione, andiamo a scoprire quindi insieme il calendario, ma prima spazio ad alcuni utili consigli per evitare le truffe.

Non c’è anno nuovo senza i saldi. Sta infatti per tornare il tradizionale appuntamento con lo shopping e i suoi grandi sconti, che ogni anno investe tutta l’Italia da gennaio a marzo e riguarderà piccoli e grandi marchi. Dunque, preparate portafogli, risparmi e vincite a tombola o poker: i saldi sono ormai alle porte!

Sarà la Basilicata a dare il via, il 2 gennaio, ai saldi invernali 2018. A seguire tutte le altre regioni, da nord a sud Italia, con il trio Friuli Venezia Giulia, Veneto e Valle d’Aosta che chiuderanno quasi per ultime (il 31 marzo), ma l’ultima regione che chiuderà la stagione dei grandi sconti stagionali, sarà la Campania il 2 aprile. E come sempre attenzione al pericolo truffe o “confusione studiata”, sempre più comuni soprattutto in fase di saldi: fare sempre attenzione che la merce in saldo sia quella stagionale, tener conto che i prezzi esposti in vetrina o accanto ai prodotti vincolano il venditore e che la garanzia vale per due anni dall’acquisto. Il commerciante convenzionato è inoltre sempre tenuto ad accettare la carta di credito. Attenzione ai pagamenti effettuati con la carta revolving (i tassi possono essere troppo alti) e, infine, la merce venduta in saldo deve essere esposta separatamente da quella scontata. A pagina successiva il calendario completo dei saldi invernali 2018, regione per regione.[…]