Sciopero benzinai domani 26 giugno 2018 revocato

Sciopero benzinai strade e autostrade in programma martedì 26/06/2018 revocato dopo l’incontro al Mise

17:34 È stato revocato lo sciopero di 24 ore dei benzinai che sarebbe dovuto scattare dalle 22 di oggi, lunedì 25 giugno 2018. È quanto si apprende, fa sapere Rai News, da fonti presenti all’incontro al Mise tra gestori dei carburanti e Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo Economico.

Sciopero benzinai di 24 ore. I distributori saranno chiusi su strade e autostrade dalle ore 22 di lunedì 25 giugno alle ore 22 di martedì 26 giugno. I benzinai, chiedono che venga posticipata l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, prevista a partire dal 1 luglio. La fatturazione elettronica per i rifornimenti dei veicoli, presente nella legge di bilancio 2018, andrà a sostituire le vecchie tessere carburante con l’intento di ridurre il più possibile le truffe e le elusioni fiscali. Secondo le associazioni di categoria questa rivoluzione non andrebbe fatta subito, poiché i benzinai sono sprovvisti al momento dei supporti tecnologici per sfruttarla al meglio.

Le tessere carburante come noto sono i documenti in cui le aziende ed i liberi professionisti annotano i costi dei rifornimenti per scaricarli poi a livello fiscale. Con l’introduzione della fatturazione elettronica, la detraibilità dell’Iva potrà essere richiesta solo con pagamenti con moneta elettronica. L’intervento di Di Maio, potrebbe però far rinviare lo sciopero: ‘Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva’.