Sciopero scuola martedì 11 settembre 2018: lezioni a rischio in alcune regioni italiane / Info e motivazioni

Nella regione Piemonte, dove martedì ci sarà il primo giorno di scuola, i docenti con contratto a tempo indeterminato sono 47.179, 1.115 in più dell’anno scorso. Per far funzionare le scuole sarà necessario reclutare più di 12 mila precari. C’è il problema cattedre scoperte: c’è il rischio che delle 57mila assunzioni programmate dal ministero dell’Istruzione, se ne faranno circa 20mila di meno, per mancanza di candidati con i requisiti necessari, ritardi ed errori nelle graduatorie.