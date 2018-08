Ecco il calendario sciopero trasporti e mezzi pubblici per i mesi di agosto e settembre, i rischi per chi viaggia.

Sciopero trasporti, calendario stop aerei e treni agosto e settembre 2018, orari e date

Lo sciopero trasporti rappresenta sempre un’incognita soprattutto per coloro che hanno programmato le ferie fuori città. Ormai sono alle spalle i giorni di caos di luglio, mentre agosto sarà un mese relativamente sereno anche se si preannuncia un settembre caldo sul piano delle mobilitazioni e degli stop a mezzi pubblici, treni e aerei. Proprio il giorno di ferragosto è programmato uno sciopero trasporti che riguarderà i dipendenti di Techno Sky a Linate e a livello nazionale per 24 ore, che non dovrebbe causare disagi particolari al traffico aereo. Il 23 agosto si fermerà il trasporto merci per 8 ore.

Settembre prevede diversi giorni di stop a treni, aerei e mezzi pubblici. Si comincerà il 6 con lo stop del settore ferroviario a causa dell’astensione dal servizio dei dipendenti di Società Mercitalia del Friuli Venezia Giulia. Il 7 settembre ad incrociare le braccia saranno i dipendenti di Italo Treno NTV, che si asterranno dal servizio per 8 ore, dalle 9 alle ore 17. Sempre il 7 settembre è previsto uno sciopero trasporti del personale Anm di Napoli per 4 ore dalle ore 9 alle ore 13.

Altri stop sono preventivati il 10 e l’11 settembre quando ad incrociare le braccia sarà il personale aereo. Si fermerà il personale dell’ Air Italy per 24 ore mentre l’11 settembre sarà la volta del personale Enav di Alghero.

Uno sciopero mezzi pubblici è in programma il 17 settembre a Roma (Atac e Tpl) e dei mezzi pubblici Seta a Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Il 20 settembre sarà la giornata nera per coloro che viaggiano in treno a causa dello sciopero treni a Milano del costumer care e vendita diretta di Trenitalia, che si asterrà dal servizio dalle 9 alle 17. [….]