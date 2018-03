Sciopero generale trasporti giovedì 8/03/2018: informazioni e orari stop treni, mezzi pubblici Roma, Milano, Napoli e Torino.

Sciopero trasporti domani, giovedì 8 marzo 2018 | Orari e informazioni stop treni, aerei e mezzi pubblici Roma e Milano

Disagi in arrivo per chi viaggia. É stato indetto uno sciopero generale dei trasporti di 24 ore. Protesta indetta dalle sigle sindacali USB, USI Lavoro Privato e Cobas lavoro privato, con modalità ed orari differenti da città a città.

Leggi anche: Sciopero generale di giovedì 8 marzo 2018: si fermano trasporti, scuola, sanità, servizi

Sciopero treni: Trenitalia ha diffuso il seguente comunicato: dalle ore 00.00 alle ore 21.00 di giovedì 08 marzo 2018 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Le Frecce circoleranno regolarmente. Per i treni regionali, invece saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Sarà inoltre garantito il collegamento tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio Leonardo Express o con autobus sostitutivi. La lista dei treni garantiti è consultabile sul sito ufficiale. Trenord: saranno rispettate le fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Negli altri orari, possibili ritardi o cancellazione per tutti i treni ad eccezione di quelli che collegano Milano e l’aeroporto di Malpensa.

Sciopero aerei – Per quanto riguarda il trasporto aereo, dalle 13 alle 17 è in programma un’agitazione dei controllori del traffico aereo. A Roma-Fiumicino è in programma uno sciopero locale dalle 10 alle 18. Stop di 24 ore per i dipendenti di aviation services a Roma Fiumicino e Ciampino. Il personale di Alitalia si fermerà per tutto il giorni; dalle 12 alle 16 si fermeranno i dipendenti di Meridiana e Air Italy. Due le fasce di garanzia: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. L’Enav ha fatto sapere che verranno garantite le prestazioni indispensabili.

Sciopero trasporti Roma – A Roma sciopero mezzi Atac: saranno quindi a rischio bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Protesta di 24 ore con le seguenti fasce di garanzia: da inizio servizio fino alle 8:30 e tra le 17 e le 20.

Sciopero mezzi Milano, Napoli e Torino: A Milano protesta Atm dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18 a fine servizio. A Torino protesta GTT di 24 ore, con fasce di garanzia per le metro e il servizio urbano dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00, per le autolinee extraurbane fino alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30. A Napoli protesta di 24 ore, per le linee bus due fasce di garanzia, tra le ore 5:30 e le ore 8:30 e tra le 17 e le 20.