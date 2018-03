Sciopero trasporti Roma, 22 marzo 2018 | Informazioni e orari stop mezzi Atac e Tpl

Previsioni meteo giovedì 22 marzo: Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile ma con molte nubi specie sui settori centro orientali. Al pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento con locali nevicate sulle Alpi centro orientali, asciutto altrove. In serata ancora neve sull’arco alpino centro orientale, addensamenti sparsi alternati a locali schiarite sugli altri settori. Nevicate in calo fino a 500-800 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Sud Occidentali. Mari generalmente mossi.

Al Centro: Al mattino ampi spazi di sereno sul Tirreno, addensamenti più compatti sull’Adriatico con locali piogge sull’Abruzzo. Al pomeriggio condizioni di generale stabilità sia sulle coste che sulle zone interne con nuvolosità irregolare. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sia sul Tirreno che sull’Adriatico ma con cieli generalmente nuvolosi su tutte le zone. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli o moderati Nord Occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli generalmente nuvolosi associati a locali precipitazioni tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di locale instabilità tra Sicilia e Calabria con piogge e nevicate sulle zone interne, asciutto altrove. In serata ancora precipitazioni sempre su Sicilia e Calabria, irregolarmente nuvoloso sulle altre regioni ma senza fenomeni di rilievo. Neve fino anche a 500 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati da Nord-Nord Est. Mari da mossi a molto mossi.