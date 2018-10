Sciopero trasporti, scuola e rifiuti Roma 26 ottobre 2018 | Info orari stop mezzi pubblici

PREVISIONI METEO ITALIA – MERCOLEDÍ 24 OTTOBRE 2018

Al Nord: al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in Emilia e Liguria, irregolarmente nuvolosi altrove con locali precipitazioni solo in Alto Adige. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi alte in transito, locali piogge in Alto Adige. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati

Al Centro: al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni per innocue nubi alte in transito. Al pomeriggio tempo stabile e precipitazioni assenti su tutte le regioni, cieli sereni. In serata si rinnovano le condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati o forti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di bel tempo con precipitazioni assenti e sole prevalente eccetto nubi alte in transito tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata ancora tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.