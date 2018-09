Sciopero treni Italo, venerdì 7 settembre 2018: orari, info e lista corse garantite

Sciopero treni Italo, venerdì 7 settembre 2018. Orari e informazioni

Sciopero treni in programma venerdì 7 settembre 2018, dalle ore 9:00 del mattino alle ore 17:00 del pomeriggio. La protesta riguarda la compagnia Italo Treno ed è stata indetta dalle associazioni UIL trasporti, Ugl-Trasporti, Orsa-Ferrovie. Ci sono però alcune corse garantite per quanto riguarda le partenze da Milano, Roma, Brescia, Napoli, Bolzano, Torino, Venezia e Salerno, che si possono consultare sul sito ufficiale della compagnia.

Lo sciopero dei treni Italo, riguarda il rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale, come riporta il sito UIL trasporti. I sindacati protestano, poiché l’incontro del 30 luglio 2018 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le associazioni di categoria si è concluso negativamente, quindi, le organizzazioni sindacali hanno scritto alla Commissione di Garanzia sugli Scioperi e all’Osservatorio per i Conflitti Sindacali, per comunicare che intendono protestare, così come previsto dalla Legge 146/90 modificata dalle Legge 83 /2000.