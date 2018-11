Sciopero Trenitalia venerdì 23 novembre 2018 | Orari e info dei treni garantiti

Sciopero Trenitalia venerdì 23 novembre 2018: le info sui treni garantiti e gli orari della protesta

Sciopero Trenitalia venerdì 23 novembre 2018

Sarà un venerdì di passione quello di giorno 23 novembre a causa dei disagi per i pendolari: per quella giornata è previsto lo sciopero nazionale dei treni Trenitalia. Ad essere interessate le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lombardia, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Liguria, Sardegna, Campania, Lazio, Trentino Alto Adige, Molise, Emilia Romagna, Marche, Basilicata, Calabria, Puglia, Umbria. Solo la Toscana è stata esclusa da questa protesta. Sciopero Trenitalia in programma dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di venerdì 23 novembre 2018 (senza fasce di garanzia). Interessato il personale Trenitalia e Rfi, protesta indetta dal sindacato USB lavoro privato.

Sciopero Trenitalia 23 novembre 2018: i treni garantiti

I treni a lunga percorrenza (frecce) non subiranno variazioni importanti. I treni regionali potranno invece subire variazioni di orario e cancellazioni. Trenitalia garantisce i treni a maggiore traffico viaggiatori. Nella fase di astensione saranno comunque garantiti i collegamenti fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino, tramite il treno Leonardo Express oppure con autobus sostitutivi. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale Trenitalia, oppure si può telefonare al call center Trenutalia 89.20.21 o chiamare il numero verde 800-892021, che sarà attivo dalle ore 9:00 di giovedì 22 alle ore 22:00 di venerdì 23 novembre 2018.