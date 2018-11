Estrazione SiVinceTutto Superenalotto di oggi, 14 novembre 2018: combinazione vincente e quote | C’è un 6

Previsioni meteo Italia Giovedì 15 novembre 2018: nord, centro e sud

Al Nord: Al mattino nebbie e nubi basse in Pianura Padana e nelle vallate, maggiori schiarite sulle Alpi e al Nord Est. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con addensamenti sparsi sia sulle coste che sulle zone interne localmente anche compatti. In serata ancora cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Nord Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con nubi sparse anche basse specie sull’Adriatico. Al pomeriggio ancora nessun fenomeno di rilievo con sole prevalente sul Tirreno, nubi sparse ancora tra Marche e Abruzzo e sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nubi sia sulle coste che sulle zone interne. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati Nord Orientali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salvo qualche addensamento maggiore in Sardegna e tra Molise e Puglia. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato sia sulle coste che sulle zone interne, qualche nube più compatta in Sardegna ma senza fenomeni. In serata nuvolosità alta in transito ma ancora con tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Aggiornato da Danilo De Luca

Le previsioni meteo della tua località