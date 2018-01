Sky, in cantiere una proposta esclusiva per lo streaming: l’obiettivo è contrastare i due portali

Sky anche senza parabola? La nuova offerta streaming anti Netflix e Amazon

Rivoluzione Sky in arrivo. Il colosso satellitare di Murdoch, tra i leader nella trasmissione di sport, cinema, serie tv e tanti altri eventi, starebbe rivedendo la sua offerta e pensando a un’offerta importante per il 2018: una proposta esclusiva per lo streaming che, secondo quanto riportato dalla BBC, permetterebbe agli abbonati di vedere Sky anche senza parabola. Una gran bella novità che verrebbe attuata, tra l’altro, per battere la concorrenza nello streaming di portali come Netflix e Amazon.

L’indiscrezione ovviamente è tutt’altro che ufficiale, ma pare che i vertici dell’azienda ci stiano lavorando sul serio. Sky possiede già un servizio esclusivo di streaming, ovvero il portale Now Tv, che però non trasmette tutti i contenuti del pacchetto satellitare: l’obiettivo è permettere al pubblico di avere proprio tutto il meglio di Sky (tra sport, film, talent show ecc) anche in streaming da pc, tablet e smartphone, facendo dunque a meno della parabola (che, comunque, non verrebbe abolita e continuerebbe ad essere operativa per chi desidera Sky a casa con il televisore). E c’è una buona notizia per l’Italia: lo Stivale e l’Austria sarebbero infatti i primi due paesi in cui ciò potrebbe essere reso possibile.